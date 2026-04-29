Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Cuero Assasino Tome 2

Hazel Diaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ayhan est passée de sans domicile fixe dans les rues de Scampia à femme de l'héritier de la mafia italienne. Une proximité forcée qui a crée des liens tendus avec son mari, Aslan, mais qui a éveillé la curiosité de la jeune femme. En passant les portes des belles villas du clan, elle a trouvé une famille mais elle sent que chacun porte une part sombre et des secrets qu'il dissimule. A peine a-t-elle le temps de se poser la question qu'elle se retrouve embarquée au Japon avec Aslan. Un pan de la vie du jeune homme se dévoile et Ayhan tombe des nues lorsqu'elle apprend qu'il est également l'héritier d'un clan yakuzas. Son grand-père japonais est bien décidé à faire rester Aslan dans son pays mais refuse son union avec Ayhan. Aslan va devoir assumer ses responsabilités dans les deux pays et surtout faire un choix concernant Ayhan. Face à son tempérament de glace, ses sentiments pour la jeune femme vont s'imposer et il va avoir du mal à les réfréner. De son côté, Ayhan doute de son attachement pour Aslan et ne sait jamais comment réagir face à cet homme indécis et changeant. Mais surtout, elle a aidé les Dell'Era dans leur quête secrète et elle est à présent bien trop impliquée pour ne pas exiger d'en savoir plus...

Par Hazel Diaz
Chez Maison Pop

|

Auteur

Hazel Diaz

Editeur

Maison Pop

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cuero Assasino Tome 2 par Hazel Diaz

Commenter ce livre

 

Cuero Assasino Tome 2

Hazel Diaz

Paru le 29/04/2026

477 pages

Maison Pop

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488201803
9782488201803
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.