Cuero Assasino Tome 2

Ayhan est passée de sans domicile fixe dans les rues de Scampia à femme de l'héritier de la mafia italienne. Une proximité forcée qui a crée des liens tendus avec son mari, Aslan, mais qui a éveillé la curiosité de la jeune femme. En passant les portes des belles villas du clan, elle a trouvé une famille mais elle sent que chacun porte une part sombre et des secrets qu'il dissimule. A peine a-t-elle le temps de se poser la question qu'elle se retrouve embarquée au Japon avec Aslan. Un pan de la vie du jeune homme se dévoile et Ayhan tombe des nues lorsqu'elle apprend qu'il est également l'héritier d'un clan yakuzas. Son grand-père japonais est bien décidé à faire rester Aslan dans son pays mais refuse son union avec Ayhan. Aslan va devoir assumer ses responsabilités dans les deux pays et surtout faire un choix concernant Ayhan. Face à son tempérament de glace, ses sentiments pour la jeune femme vont s'imposer et il va avoir du mal à les réfréner. De son côté, Ayhan doute de son attachement pour Aslan et ne sait jamais comment réagir face à cet homme indécis et changeant. Mais surtout, elle a aidé les Dell'Era dans leur quête secrète et elle est à présent bien trop impliquée pour ne pas exiger d'en savoir plus...