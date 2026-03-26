Préface de Boris Cyrulnik "L'aîné est le récit de l'inceste qu'on tait, celui de l'inceste fraternel, celui des abus déguisés en jeux d'enfants. C'est le récit d'une famille bourgeoise clanique au-dessus de tout soupçon. C'est le récit d'une mémoire sortie soudainement de sa léthargie à cause de la colère d'un autre. C'est le récit de Ninou qui s'extrait du silence après trente ans de déni et de loyauté sans faille. C'est le récit d'une voix désormais sans entrave ni fausse pudeur, s'adressant aux protagonistes d'hier et d'aujourd'hui. L'aîné, c'est un récit. Et c'est le mien. + Ce récit est né d'un silence. Un silence long de plusieurs décennies, tissé de refoulement, de déni, de survie. Il ne s'agit pas ici d'un texte théorique, ni d'un essai clinique, mais d'un témoignage intime, porté par une femme qui est à la fois victime et professionnelle de la santé mentale. Psy, chercheuse, auteure de nombreuses publications scientifiques, elle s'avance ici sans ses titres, sans ses balises. Ce qu'elle donne à lire, c'est son histoire - une plongée dans une enfance fracturée, dans les méandres d'une mémoire longtemps verrouillée. L'originalité de ce livre réside précisément dans cette double légitimité : celle de l'expérience vécue et celle du regard professionnel. Il s'adresse autant à celles et ceux qui accompagnent la parole des victimes, qu'à celles et ceux qui cherchent encore la leur.