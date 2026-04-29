Cherche & trouve dans la nature

Un album "cherche et trouve" grand format, aux illustrations foisonnantes, pour explorer toutes les merveilles de la nature et faire briller les yeux des plus jeunes ! Réponds aux devinettes, résous les énigmes et retrouve les éléments camouflés dans les sublimes décors. Au fil des pages de cet album, tu observeras les mille et unes merveilles de la nature, que ce soit aux bords de mer ou dans les fonds marins, sur les sommets des montagnes, en forêt ou à la campagne. Dans les pages documentaires, tu en apprendras plus sur chaque milieu et sur ses habitants et grâce aux pages activités, tu laisseras toute ta créativité s'exprimer. Un cherche et trouve ludique, pédagogique et écologique !