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Cherche & trouve dans la nature

Stéphanie Desbenoit

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Un album "cherche et trouve" grand format, aux illustrations foisonnantes, pour explorer toutes les merveilles de la nature et faire briller les yeux des plus jeunes ! Réponds aux devinettes, résous les énigmes et retrouve les éléments camouflés dans les sublimes décors. Au fil des pages de cet album, tu observeras les mille et unes merveilles de la nature, que ce soit aux bords de mer ou dans les fonds marins, sur les sommets des montagnes, en forêt ou à la campagne. Dans les pages documentaires, tu en apprendras plus sur chaque milieu et sur ses habitants et grâce aux pages activités, tu laisseras toute ta créativité s'exprimer. Un cherche et trouve ludique, pédagogique et écologique !

Par Stéphanie Desbenoit
Chez Hatier

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Auteur

Stéphanie Desbenoit

Editeur

Hatier

Genre

Livres-jeux

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Cherche & trouve dans la nature

Stéphanie Desbenoit

Paru le 29/04/2026

32 pages

Hatier

14,95 €

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Scannez le code barre 9782401122338
9782401122338
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