Le Complot des Grenouilles

Sous la mare, un complot se prépare... Léna et ses amis s'ennuient ferme pendant les vacances... jusqu'au jour où ils découvrent une mystérieuse pierre rose. Elle semble liée à une société secrète de grenouilles qui parlent et complotent avec à leur tête : une vieille grenouille rancunière bien décidée à gâcher la fête annuelle du village. Heureusement, une grenouille un peu rebelle accepte d'aider les enfants. Entre plans farfelus, cascades dans les roseaux et secrets glissants, une aventure bondissante les attend !