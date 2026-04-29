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Le Complot des Grenouilles

Júlia Rubau Vigara

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Sous la mare, un complot se prépare... Léna et ses amis s'ennuient ferme pendant les vacances... jusqu'au jour où ils découvrent une mystérieuse pierre rose. Elle semble liée à une société secrète de grenouilles qui parlent et complotent avec à leur tête : une vieille grenouille rancunière bien décidée à gâcher la fête annuelle du village. Heureusement, une grenouille un peu rebelle accepte d'aider les enfants. Entre plans farfelus, cascades dans les roseaux et secrets glissants, une aventure bondissante les attend !

Par Júlia Rubau Vigara
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

Júlia Rubau Vigara

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Aventure

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Le Complot des Grenouilles

Júlia Rubau Vigara

Paru le 29/04/2026

104 pages

Les aventuriers d'ailleurs

17,90 €

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