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Cheval de Lune

Aurélie Wellenstein, Gate Aurora, Aurora Gate

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A la pleine lune, quatre jeunes filles se transforment en chevaux fantastiques ! Sur Equinox, à la pleine lune, tous les humains se changent en animaux ! Kamara, Ayline, Sohalia et Céliane sont des adolescentes inséparables, de vraies soeurs de coeur. A la pleine lune, elles se métamorphosent en chevaux fantastiques ! Cheval étoilé, Cheval-taureau, Cheval ailé et Licorne fleurie, elles sont fortes, libres et sauvages. Jusqu'au jour où la lune, victime d'une collision céleste, éclate en mille morceaux. La catastrophe est terrible pour Equinox : le climat se dérègle, les gens terrifiés deviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal. Que peuvent faire Kamara et ses soeurs pour sauver ce monde qui s'effondre ?

Par Aurélie Wellenstein, Gate Aurora, Aurora Gate
Chez Drakoo

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Auteur

Aurélie Wellenstein, Gate Aurora, Aurora Gate

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Cheval de Lune

Aurélie Wellenstein, Gate Aurora, Aurora Gate

Paru le 29/04/2026

64 pages

Drakoo

16,90 €

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Scannez le code barre 9782382334072
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