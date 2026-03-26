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L'intestin : A l'écoute des souffrances de notre deuxième cerveau

Philippe Humbert

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Le nouveau livre choc du Professeur Humbert qui nous révèle les raisons et les solutions de nos maux de ventre. Ils consultent depuis des années. Ils souffrent de douleurs abdominales chroniques, de diarrhées, de constipations, de ballonnements insupportables. Ils se plaignent de fatigue inexpliquée, de brouillard mental, de démangeaisons, de symptômes diffus qui les épuisent et les isolent. Et pourtant, trop souvent, leur parcours médical ressemble à une errance : examens normaux, diagnostics vagues, traitements inefficaces. On leur dit parfois que " c'est dans la tête ". Mais la réalité est tout autre : il existe bel et bien une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin, méconnue, niée, et pourtant identifiable. Dans ce livre inédit, le Pr HUMBERT, qui reçoit en consultation des patients venus du monde entier, lève le voile sur cette maladie cachée. Pour la première fois, il propose un mode d'emploi clair et accessible, à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Vous découvrirez : - Les profils à risque et les personnes les plus exposées à ces troubles. - Les signes cliniques caractéristiques, pathognomoniques, que trop de médecins ignorent. - Les analyses biologiques clés qui confirment le diagnostic. - Les grands principes thérapeutiques, naturels et médicaux, qui ouvrent enfin la voie à la guérison. Ce livre est bien plus qu'un guide médical. C'est un message d'espoir pour des millions de malades. C'est aussi un outil concret pour les praticiens (médecins, naturopathes, thérapeutes) désireux de comprendre et de traiter efficacement leurs patients. A la lecture de ce livre, chacun pourra enfin mettre un mot sur ses maux, comprendre leur origine et surtout entrevoir la fin de ce long parcours de souffrance. Parce qu'il est temps de rendre aux patients ce que la médecine leur a trop longtemps refusé : une explication, une solution, et une guérison.

Par Philippe Humbert
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Philippe Humbert

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Autres maux

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L'intestin : A l'écoute des souffrances de notre deuxième cerveau

Philippe Humbert

Paru le 26/03/2026

304 pages

Guy Trédaniel Editions

23,90 €

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