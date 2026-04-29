Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'oeuvre intégrale : Dans ce roman de chevalerie du xiie siècle, récit fondateur de la légende arthurienne, un mystérieux chevalier, qui se révèle être Lancelot, traverse épreuves physiques et morales pour sauver la dame qu'il aime, la reine Guenièvre. Il va jusqu'à sacrifier son honneur par amour, en montant dans la charrette d'infamie. Cette édition bilingue en vers a été supervisée par Michel Zink de l'Académie française. Ouvre prescrite - Bac de français Dossier en lien avec le parcours : Le roman et l'invention de l'amour Par Mathilde SpychalaBiographie de l'auteur, histoire de l'oeuvreContexte historiqueLectures linéaires et étude d'ensemble de l'oeuvre Prolongements interdisciplinaires Histoire des arts Questions de grammaire, sujets de bac, groupement de textes, fiches méthode, glossaire Traduction de Charles Méla.

Par Chrétien de Troyes
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Chrétien de Troyes

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Chevalier de la Charrette par Chrétien de Troyes

Commenter ce livre

 

Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Charles Méla

Paru le 29/04/2026

606 pages

LGF/Le Livre de Poche

3,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253073222
9782253073222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.