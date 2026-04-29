Le Chevalier de la Charrette

L'oeuvre intégrale : Dans ce roman de chevalerie du xiie siècle, récit fondateur de la légende arthurienne, un mystérieux chevalier, qui se révèle être Lancelot, traverse épreuves physiques et morales pour sauver la dame qu'il aime, la reine Guenièvre. Il va jusqu'à sacrifier son honneur par amour, en montant dans la charrette d'infamie. Cette édition bilingue en vers a été supervisée par Michel Zink de l'Académie française. Ouvre prescrite - Bac de français Dossier en lien avec le parcours : Le roman et l'invention de l'amour Par Mathilde SpychalaBiographie de l'auteur, histoire de l'oeuvreContexte historiqueLectures linéaires et étude d'ensemble de l'oeuvre Prolongements interdisciplinaires Histoire des arts Questions de grammaire, sujets de bac, groupement de textes, fiches méthode, glossaire Traduction de Charles Méla.