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#Roman francophone

Ruptures

Eliette Abécassis

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Aimer est à la portée de tous. Rompre : voilà le grand art ! Qui d'entre nous n'a connu des ruptures ? Qui en est sorti indemne ? Eliette Abecassis nous propose ici une vingtaine de variations autour de ce thème universel. Rupture amoureuse, mais aussi familiale et amicale : ronde des figures du déchirement. Jalousie, tromperie, lassitude, perversion, lâcheté des uns, manipulation des autres : toutes les passions humaines sont à l'oeuvre dans ce concert qui fait alterner les voix de femmes et d'hommes, de toutes origines et toutes générations, les uns abreuvés à la source de la littérature romantique, les autres à la sécheresse algorithmique des réseaux sociaux. L'homme qui vide avec préméditation sa bibliothèque pour disparaitre subrepticement, la fausse rencontre par Tinder, la torture des séparés cohabitants, le divorce par zoom, le syndrome du coeur brisé, la tromperie par Instagram, la passion dont on ne se souvient pas, le microcheating par sms, les époux qui ne se reconnaissent plus, la maîtresse tant aimée dans la jeunesse qui sait tout de vous mais que vous êtes convaincu de n'avoir jamais connue, le parc humain du futur, l'échange de femmes comme un échange de meurtres chez Hitchcock : autant de savoureux contes cruels du désamour...

Par Eliette Abécassis
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Eliette Abécassis

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Contes et nouvelles

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Ruptures

Eliette Abécassis

Paru le 29/04/2026

224 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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