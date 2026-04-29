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La bataille des récits

Marie Peltier

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La "guerre de l'information" est sur toutes les lèvres. Depuis la crise sanitaire et plus encore avec le conflit en Ukraine, cette guerre, qui n'est pas militaire, sociale ou économique, déchire le débat public. Chacun veut imposer sa manière de raconter le monde, on peine à se mettre d'accord sur un récit commun. La vérité est devenue un champ de bataille. A l'aune des bouleversements géopolitiques des vingt-cinq dernières années - des attentats du 11 septembre 2001 aux évènements du 7 octobre 2023, en passant par le conflit syrien et l'élection de Donald Trump en 2017 - Marie Peltier montre que cette bataille narrative et sémantique a renforcé les dictatures en sapant la confiance de l'opinion publique envers les démocraties. Elle analyse la façon dont le débat a été constamment réduit à une opposition entre un récit présenté comme "officiel" , porté par les démocraties, et un récit "alternatif" , mis en avant par leurs détracteurs. Alors que la France est gagnée par l'extrême-droite, l'autrice s'interroge : comment expliquer une telle victoire du discours antidémocratique, tant sur le plan géopolitique que dans nos sociétés ? Et surtout, peut-on encore le combattre ?

Par Marie Peltier
Chez Stock

|

Auteur

Marie Peltier

Editeur

Stock

Genre

Communication - Médias

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La bataille des récits

Marie Peltier

Paru le 29/04/2026

176 pages

Stock

18,50 €

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