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La petite pianiste d'Erevan

Marina Yaloyan

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Petite pianiste prodige, Verochka grandit à Erevan dans une famille d'intellectuels communistes, au milieu des livres, des certitudes idéologiques et de la musique qui lui ouvre un autre horizon. Mais lorsque, en 1991, l'Union soviétique vacille, son univers se fissure et l'Histoire s'invite dans chaque foyer. La population crie famine. On brûle les livres pour se chauffer. La rue est le théâtre de violentes manifestations. Pénuries et guerres larvées sont la conséquence de l'effondrement du régime communiste à venir... Verochka se raccroche alors à un espoir fragile : réussir le concours qui lui permettra d'intégrer une prestigieuse école de musique moscovite. Chronique familiale, fresque poignante d'une époque, La Petite pianiste d'Erevan raconte, à hauteur d'enfant, l'éveil d'une conscience, quand la musique et l'imagination deviennent les seuls refuges face à l'effondrement d'un monde. Installée aujourd'hui en France, Marina Yaloyan a grandi à la croisée de plusieurs mondes : l'Arménie, la Russie et les Etats-Unis. La Petite Pianiste d'Erevan est son premier roman.

Par Marina Yaloyan
Chez Albin Michel

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Auteur

Marina Yaloyan

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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La petite pianiste d'Erevan

Marina Yaloyan

Paru le 29/04/2026

240 pages

Albin Michel

19,90 €

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