(Re)donner la parole aux corpus montréalais

Depuis la réalisation des premières grandes collectes de données sociolinguistiques à Montréal il y a près de 55 ans, l'intérêt pour la linguistique de corpus ne s'est pas démenti, bien au contraire : les corpus oraux occupent aujourd'hui une place centrale dans le domaine des sciences du langage et ils ont contribué à une compréhension plus fine et plus détaillée de bien des faits de langue. Leur exploitation demeure d'actualité et continue à soulever d'importantes questions théoriques et méthodologiques au coeur de la recherche sur la diversité et la variation du français. Ce livre réunit 14 contributions qui, étudiant en premier lieu des corpus montréalais, mais aussi certains autres de la francophonie, notamment des grandes villes, abordent les trois thèmes suivants : 1) changement linguistique et diachronie, 2) récits de vie, communauté et appartenance sociale et 3) instrumentation des corpus.