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Les couleurs de mon jardin secret

Fred Bernard

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Une balade rassérénante dans le charmant jardin de Fred Bernard. Pour notre plus grand bonheur, l'artiste compose un trésor de dessins aquarellés, ponctués de reflexions plastiques, sensibles et personnelles autour des couleurs qui parent son îlot de tranquilité. Du blanc au noir en passant par l'arc-en-ciel, il pose son regard subtil sur la faune et la flore bourguignonnes qui l'entourent. Un colorama du vivant accessible, préfacé par Gilles Clément, grand paysagiste et penseur de la nature.

Par Fred Bernard
Chez Albin Michel

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Auteur

Fred Bernard

Editeur

Albin Michel

Genre

Histoire naturelle

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Les couleurs de mon jardin secret

Fred Bernard

Paru le 13/05/2026

216 pages

Albin Michel

25,00 €

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