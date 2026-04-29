Les couleurs de mon jardin secret

Une balade rassérénante dans le charmant jardin de Fred Bernard. Pour notre plus grand bonheur, l'artiste compose un trésor de dessins aquarellés, ponctués de reflexions plastiques, sensibles et personnelles autour des couleurs qui parent son îlot de tranquilité. Du blanc au noir en passant par l'arc-en-ciel, il pose son regard subtil sur la faune et la flore bourguignonnes qui l'entourent. Un colorama du vivant accessible, préfacé par Gilles Clément, grand paysagiste et penseur de la nature.