Longtemps, se taire

Je dénoue ma parole en tant qu'être humain, mère, grandmère, artiste, psychologue, féministe, femme en cours de révolution personnelle - mon célibat est un territoire libre, libéré. La petite fille, l'adolescente, la jeune femme, les agressées et les réduites au silence que je porte en moi me le demandent, me le commandent. Je tiens à leur offrir mon regard, mes mots, mes réflexions, mon amour, un lieu de solitude créatrice. Je choisis de bousculer la règle de discrétion des psychologues sur leur vie privée, celle des parents qui pensent protéger leurs enfants et petits-enfants en gardant le secret et celle, plus perverse, de la victime muselée. Il n'y a pas eu, à l'époque des faits, de plaintes aux instances policières. Les agresseurs étant maintenant décédés, il n'y en aura pas non plus. Mais écrire, c'est déjà porter plainte - l'espoir de ne plus être seule avec les dommages, l'occasion d'aller chercher des témoins, après coup. Je renonce au droit civil, civilisé, et même à la justice sauvage de l'oeil pour oeil, dent pour dent, en prenant le pari de miser sur l'oeil des lectrices, des lecteurs. Je souhaite ainsi me relier au plus vaste que moi-même.