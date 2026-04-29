Assurer la gestion opérationnelle BTS MCO 1re et 2e années Atouts compétences

Dédié aux étudiants en formation initiale, ce manuel vise l'acquisition des compétences à travers des situations professionnelles concrètes. - Une rubrique vidéo pour lancer la thématique de chaque chapitre - Une pédagogie dynamique organisée en missions, avec des ressources contextuelles et notionnelles facilement repérables - Une synthèse par chapitre au format rédigé et audio pour faciliter la mémorisation - De nombreux exercices gradués en difficulté pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes - Des quiz pour réviser efficacement les calculs mathématiques incontournables - Une préparation complète à l'épreuve E7 avec 4 nouvelles études de cas qui mobilisent les 4 grandes compétences du référentiel, 24 QCM d'entraînement et 30 tutos vidéo sur les notions fondamentales de la gestion. Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : quiz, QCM d'entraînement, synthèses audios, vidéos, tutos vidéo, fichiers Excel