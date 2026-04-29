Paris, 1887. Chantier de la tour Eiffel. Les meurtres se multiplient et des silhouettes inquiétantes hantent le site lors de rituels macabres. Jules Verne, l'illustre romancier, va devoir affronter l'impensable aux côtés de Valentine Eiffel, prête à tout pour protéger son père, et de Félix Ebelmen, jeune médecin légiste aussi brillant qu'obstiné. Dans une capitale déchirée entre progrès scientifique et obscurantisme, le trio parviendra-t-il à percer le secret de la tour Eiffel ? Jules Verne comme vous ne l'avez jamais lu ! Quand deux monuments se rencontrent... Céline Ghys est membre du collectif "Les Louves du polar" . Jules Verne et le secret de la tour Eiffel vous entraînera dans une enquête sombre et haletante, au coeur d'une époque où les maux de notre société étaient déjà en germe. "Une nouvelle grande du polar historique ! " Gérard Collard - Sud Radio "La reine du polar historique" Télé Star et Le Parisien - Aujourd'hui en France