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L'habitant de l'infini Tome 12

Hiroaki Samura

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Rin, Manji, l'Ittôryû, Habaki Kagimura, et de vieilles connaissances plus ou moins bienvenues... tous les destins convergent vers le port de Hitachi, au nord d'Edo, où Anotsu Kagehisa a annoncé vouloir prendre la mer. A croire que tout le monde s'est donné rendez-vous sur la route de Mito... Tout le monde sauf une personne. Dans cet entrelacs de rencontres fortuites, de retrouvailles inattendues et d'alliances de fortune, quelqu'un semble manquer à l'appel : Anotsu lui-même. Que manigance donc le chef de l'Ittôryû ?

Par Hiroaki Samura
Chez Casterman

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Auteur

Hiroaki Samura

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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L'habitant de l'infini Tome 12

Hiroaki Samura trad. Yohan Leclerc

Paru le 29/04/2026

432 pages

Casterman

13,95 €

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