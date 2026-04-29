L'habitant de l'infini Tome 12

Rin, Manji, l'Ittôryû, Habaki Kagimura, et de vieilles connaissances plus ou moins bienvenues... tous les destins convergent vers le port de Hitachi, au nord d'Edo, où Anotsu Kagehisa a annoncé vouloir prendre la mer. A croire que tout le monde s'est donné rendez-vous sur la route de Mito... Tout le monde sauf une personne. Dans cet entrelacs de rencontres fortuites, de retrouvailles inattendues et d'alliances de fortune, quelqu'un semble manquer à l'appel : Anotsu lui-même. Que manigance donc le chef de l'Ittôryû ?