La période troublée par d'immenses régressions dont Trump et Poutine sont les incarnations est le signe qu'une révolution est en cours, assure l'anthropologue Philippe Descola dans cet entretien inédit avec Nicolas Truong, grand reporter au Monde. L'idée que l'émancipation des humains est indissociable des relations qu'ils établissent avec les "autres qu'humains" comme les plantes et les animaux est en train de s'imposer à la planète entière, ravagée par les catastrophes écologiques et l'effondrement climatique. Alors que toutes les pensées de la diversité - naturelle, sexuelle, culturelle - sont combattues, une nouvelle cosmopolitique doit s'inventer. Car "nous sommes les hôtes de la Terre", explique le professeur émérite au Collège de France. Composé de l'évocation éclairante et passionnée de son terrain amazonien auprès des Indiens achuar en Amazonie qui l'a conduit à comprendre que "la nature n'existe pas" et de réflexions sur le monde contemporain, cet ouvrage est une introduction à l'une des oeuvres les plus fécondes de notre temps, une invitation à habiter la terre autrement.