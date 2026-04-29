Histoires et avenirs des villes

Les cités façonnent nos vies autant que nous les façonnons. Pourtant, leur forme et leur agencement ne vont pas de soi : on a vite fait de l'oublier. Sait-on ainsi qu'il y avait déjà des ascenseurs au Moyen Age ? Que nos ancêtres disposaient d'eau chaude il y a 4000 ans ? Que 4 milliards d'êtres humains s'entassent aujourd'hui sur moins de 3% des terres émergées ? Ce sont quelques-uns des secrets que dévoile Jacques Attali dans cette fresque fascinante du fait urbain. Miroirs de nos sociétés, les villes cartographient nos activités, influent sur le sort des minorités et sur la crise climatique. Alors que, demain, les deux tiers de l'humanité seront citadins, deviendront-elles des prisons à ciel ouvert ou des lieux apaisés où vivre, créer et s'épanouir ? Un précis d'histoire et d'anthropologie pour comprendre comment l'aménagement de l'espace conditionne notre avenir - pour le meilleur ou pour le pire.