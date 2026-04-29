Toute l'histoire du film Peter Pan 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Depuis ses dernières aventures, Wendy Darling est devenue mère de deux enfants. Tandis que Danny réclame sans cesse de nouvelles histoires de Peter Pan, Jeanne, elle, refuse de les écouter. Déterminée à se comporter en adulte responsable, la jeune fille ne croit plus à ces enfantillages. Mais le Capitaine Crochet compte bien lui donner tort le jour où il l'enlève pour l'emmener au Pays Imaginaire !