Le Rassemblement national et l'Europe

Depuis les années 1990, le Front national, devenu Rassemblement national, s'est imposé comme l'un des principaux opposants français à l'intégration européenne au nom de la souveraineté nationale. Pourtant, en une décennie, son discours sur l'Europe a profondément évolué. Comment un parti prônant la rupture avec l'Union européenne en est-il venu à défendre sa transformation de l'intérieur ? En analysant les campagnes européennes de 2014, 2019 et 2024, ce texte éclaire les ambiguïtés d'un souverainisme devenu largement rhétorique.
Par
Thibaut Dauphin Chez
Les éditions de la Lanterne
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