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Le Rassemblement national et l'Europe

Thibaut Dauphin

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Depuis les années 1990, le Front national, devenu Rassemblement national, s'est imposé comme l'un des principaux opposants français à l'intégration européenne au nom de la souveraineté nationale. Pourtant, en une décennie, son discours sur l'Europe a profondément évolué. Comment un parti prônant la rupture avec l'Union européenne en est-il venu à défendre sa transformation de l'intérieur ? En analysant les campagnes européennes de 2014, 2019 et 2024, ce texte éclaire les ambiguïtés d'un souverainisme devenu largement rhétorique.

Par Thibaut Dauphin
Chez Les éditions de la Lanterne

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Auteur

Thibaut Dauphin

Editeur

Les éditions de la Lanterne

Genre

Sociologie politique

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Le Rassemblement national et l'Europe

Thibaut Dauphin

Paru le 26/03/2026

68 pages

Les éditions de la Lanterne

8,00 €

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Scannez le code barre 9782487978126
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