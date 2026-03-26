L'oeuvre de Frantz Fanon est le plus souvent lue à travers ses écrits politiques. Pourtant, son engagement de penseur et de révolutionnaire s'enracine dans une pratique psychiatrique confrontée au racisme et à la violence coloniale. Peut-on comprendre le colonialisme sans en saisir les effets psychiques ? En revisitant les travaux cliniques de Fanon, ce texte montre comment psychiatrie et critique d'un système de domination se rejoignent dans une même analyse de l'aliénation.
Par
Claudine Razanajao, Jacques Postel Chez
Les éditions de la Lanterne
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