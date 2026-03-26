L'oeuvre de Frantz Fanon est le plus souvent lue à travers ses écrits politiques. Pourtant, son engagement de penseur et de révolutionnaire s'enracine dans une pratique psychiatrique confrontée au racisme et à la violence coloniale. Peut-on comprendre le colonialisme sans en saisir les effets psychiques ? En revisitant les travaux cliniques de Fanon, ce texte montre comment psychiatrie et critique d'un système de domination se rejoignent dans une même analyse de l'aliénation.