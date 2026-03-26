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Frantz Fanon

Claudine Razanajao, Jacques Postel

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L'oeuvre de Frantz Fanon est le plus souvent lue à travers ses écrits politiques. Pourtant, son engagement de penseur et de révolutionnaire s'enracine dans une pratique psychiatrique confrontée au racisme et à la violence coloniale. Peut-on comprendre le colonialisme sans en saisir les effets psychiques ? En revisitant les travaux cliniques de Fanon, ce texte montre comment psychiatrie et critique d'un système de domination se rejoignent dans une même analyse de l'aliénation.

Par Claudine Razanajao, Jacques Postel
Chez Les éditions de la Lanterne

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Auteur

Claudine Razanajao, Jacques Postel

Editeur

Les éditions de la Lanterne

Genre

Psychiatrie

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Frantz Fanon

Claudine Razanajao, Jacques Postel

Paru le 26/03/2026

76 pages

Les éditions de la Lanterne

8,00 €

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Scannez le code barre 9782487978102
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