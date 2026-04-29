Le cosmochaton

Pars à l'aventure dans la maison magique avec Gabby et les Gabby Chats ! - Une héroïne douce et des chats magiques qui font rêver les enfants - Une histoire à travers l'espace pour réunion un chaton et sa maman ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillantDès 3 ans. Résumé : Gabby a reçu un oeuf bleu scintillant. A l'intérieur se trouve Googie, un bébé cosmochaton perdu ! Avec l'aide de Pandy Pattes et de DJ Comète, Gabby embarque pour un voyage extraordinaire à travers le Luminivers ! Parviendra-t-elle à réunir Googie et sa maman ?