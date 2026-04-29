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#Album jeunesse

Le cosmochaton

DreamWorks

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Pars à l'aventure dans la maison magique avec Gabby et les Gabby Chats ! - Une héroïne douce et des chats magiques qui font rêver les enfants - Une histoire à travers l'espace pour réunion un chaton et sa maman ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillantDès 3 ans. Résumé : Gabby a reçu un oeuf bleu scintillant. A l'intérieur se trouve Googie, un bébé cosmochaton perdu ! Avec l'aide de Pandy Pattes et de DJ Comète, Gabby embarque pour un voyage extraordinaire à travers le Luminivers ! Parviendra-t-elle à réunir Googie et sa maman ?

Par DreamWorks
Chez Hachette

| 1 Partages

Auteur

DreamWorks

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Le cosmochaton

DreamWorks

Paru le 29/04/2026

30 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017331957
9782017331957
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