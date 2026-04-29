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Le tableau périodique des éléments

Raquel Gu

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Découvrez l'univers fascinant des éléments chimiques en bande dessinée ! Pourquoi le calcium et le fluor doivent être présents dans notre alimentation ? Quel a été le rôle de l'iridium dans la disparition des dinosaures ? Ou encore, combien d'éléments Pierre et Marie Curie ont-ils découverts ? Ce livre vous invite à découvrir la chimie sous un angle inédit : à travers des personnages hauts en couleur et le décor emblématique du tableau périodique. Un hommage aux 90 éléments qui composent la nature et aux 28 créés par l'homme. Car tout - les étoiles, les nuages, les aliments, notre propre corps... - est constitué d'eux ! Plus de 150 ans après la création du tableau périodique, il est temps de célébrer cet outil essentiel qui présente et nous aide à comprendre les éléments. Documenté et validé par 91 scientifiques, cet ouvrage unique est aussi amusant qu'instructif

Par Raquel Gu
Chez Hachette

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Auteur

Raquel Gu

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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Le tableau périodique des éléments

Raquel Gu trad. Satya Daniel

Paru le 29/04/2026

120 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017265696
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