Le tableau périodique des éléments

Découvrez l'univers fascinant des éléments chimiques en bande dessinée ! Pourquoi le calcium et le fluor doivent être présents dans notre alimentation ? Quel a été le rôle de l'iridium dans la disparition des dinosaures ? Ou encore, combien d'éléments Pierre et Marie Curie ont-ils découverts ? Ce livre vous invite à découvrir la chimie sous un angle inédit : à travers des personnages hauts en couleur et le décor emblématique du tableau périodique. Un hommage aux 90 éléments qui composent la nature et aux 28 créés par l'homme. Car tout - les étoiles, les nuages, les aliments, notre propre corps... - est constitué d'eux ! Plus de 150 ans après la création du tableau périodique, il est temps de célébrer cet outil essentiel qui présente et nous aide à comprendre les éléments. Documenté et validé par 91 scientifiques, cet ouvrage unique est aussi amusant qu'instructif