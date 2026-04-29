Bertille & Lassiter ; Bertille & Bertille : L'étrange boule rouge

D'un côté les Bertille et leur mystérieuse boule rouge. De l'autre Lassiter. Leurs vies ne devaient pas s'entremêler et pourtant... A la fin des années 1920, le commissaire Bertille rencontre par hasard Bertille, jeune fille de bonne famille lors de l'apparition d'un étrange phénomène. Quarante ans plus tard, Jonathan Lassiter, jeune Américain un peu paumé rencontre par hasard Edward dans un bar. Après une nuit mouvementée, il doit rapidement fuir le Nebraska et les Etats-Unis. Installé depuis quelques mois à Paris, il décide un jour de prendre un train pour la Bretagne à la gare Montparnasse, et tombe sur Bertille et Bertille. Pur hasard ? Rien n'est moins sûr...