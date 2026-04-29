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#Roman francophone

L'adoption

Zidrou, Arno Monin

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L'amour ne se vole pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour se mérite. Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux moments partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer.

Par Zidrou, Arno Monin
Chez Bamboo Editions

| 1 Partages

Auteur

Zidrou, Arno Monin

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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L'adoption

Zidrou, Arno Monin

Paru le 29/04/2026

137 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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