Hippie Papy

Et si le vrai héritage n'était pas celui du sang, mais celui du coeur ? Ancien notaire et hippie depuis 1967, Honoré est l'inverse de son fils François-René, notaire conformiste, et de sa belle-fille Diane, obsédée par le statut social et le patrimoine. Lorsqu'il tente de repartir en stop vers l'Inde pour aider les victimes d'un séisme, son corps ne suit plus. Alors contraint de rester, il se réfugie dans son "ashram" au fond du jardin. L'arrivée de Kiaan, fils indien qu'il a adopté enfant, fait voler en éclats l'équilibre familial. Sa présence réveille les non-dits et sonne comme une menace pour Diane, qui craint que l'héritage lui échappe. Affaibli, Honoré renoue une dernière fois avec son rôle de notaire pour organiser sa succession. Mais pour lui, transmettre ne signifie pas posséder, c'est apprendre à vivre libre...