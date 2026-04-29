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Visages en création

Sarah Lombardi, Pascal Roman

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La 6e Biennale de l'Art Brut (Collection de l'Art Brut, Lausanne 2023-2024) donne l'occasion d'interroger la place du visage dans la création, dans l'Art Brut et, au-delà, dans les différentes formes de création. Il s'agira dans cet ouvrage d'explorer cette thématique du visage, centrale, plurielle et complexe dans l'histoire du processus de création et de la réception de l'oeuvre. En effet, la figuration du visage dans l'oeuvre de création vient faire signe au processus de réception de l'oeuvre, au regard de l'écho avec la figure du regardeur. Envisager les Visages en création, c'est mettre l'accent sur la polysémie du visage, en tant qu'objet et thématique de la création dans son inépuisable diversité. C'est aussi aborder le visage en tant qu'il participe de la création : visage du créateur et visage du regardeur ouvrent les portes à la création. En cela, le visage constitue une figure anthropologique de l'altérité (au sens de la quête, de l'accès, et de la rencontre), indissociable du regard qui fonde, habite et anime la dynamique du lien de soi à l'autre et de soi à soi. Cet ouvrage donne l'occasion de transmettre, dans un ancrage interdisciplinaire (philosophie, histoire de l'art et esthétique, psychanalyse) des voies pour l'exploration des différentes déclinaisons des Visages en création, dans la diversité de leurs expressions, inscriptions et implications. Textes de Frère Marc Chauveau, Marc Décimo, Sophie Galabru, Sarah Lombardi, Pauline Mack, Pascal Roman.

Par Sarah Lombardi, Pascal Roman
Chez Hermann

|

Auteur

Sarah Lombardi, Pascal Roman

Editeur

Hermann

Genre

Histoire de l'art

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Visages en création

Sarah Lombardi, Pascal Roman

Paru le 20/05/2026

100 pages

Hermann

25,00 €

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