La Préhistoire pas bête

Un livre pour les 7 ans et plus sur une longue période de l'Histoire qui fascine petits et grands : la Préhistoire, à travers une trentaine de questions d'enfants. Est-ce qu'on est vraiment les cousins des singes ? Les hommes préhistoriques ont-ils croisé les dinosaures ? Avaient-ils des animaux domestiques ? Un nouveau titre dans la collection à succès Pense pas bête Après le cerveau, le numérique, l'univers ou l'architecture, un nouveau thème prend sa place dans la collection bien connue Pense pas bête . Des questions d'enfants, des réponses rigoureuses formulées simplement pour une parfaite accessibilité, des illustrations amusantes et délicates, c'est la formule gagnante de la collection, pour nourrir la curiosité des 7-11 ans, et des plus grands ! 30 questions d'enfants pour tout savoir sur la Préhistoire ! Est-ce que les guerres existaient pendant la Préhistoire ? Pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient-ils sur les parois des grottes ? Pourquoi on dit qu'Homo sapiens est notre ancêtre ? L'autrice répond à toutes ces questions en s'appuyant sur les dernières nouvelles archéologiques et les avancées de la science, notamment en paléo-génétique. Relu par le paléoanthropologue Pascal Picq, voici ce que celui-ci dit du livre : Voila un livre pétillant de connaissances et d'humour sur la plus grande des histoires, celle de l'humanité avant l'histoire. On découvre que la Préhistoire est une science jeune pour des temps très anciens. Une invitation à découvrir ce que sont les humains et leur place dans l'histoire de la vie. Et aussi des questionnements avec de petites accroches anachroniques qui montrent que nos ancêtres étaient tout aussi intelligents que nous, âge de pierre ou du numérique ; une petite leçon pour les générations futures.