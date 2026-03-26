Ne m'oublie jamais

UNE NUIT HORS DU TEMPS. UN AMOUR IMPOSSIBLE A OUBLIER. Sa clinique vétérinaire et le bénévolat dans des associations pour animaux sont tout pour Xavier, qui n'a aucune foi en l'humanité. Jusqu'à ce que Samantha débarque un beau jour dans sa vie, un chaton dans son décolleté. La personnalité joviale et extravertie de la jeune femme l'attire tout de suite, lui, le taciturne. Il ose lui proposer un rendez-vous. Elle accepte. Ils passent un moment inoubliable, le plus beau de leur vie. Seulement, dès le lendemain, Samantha part vivre loin. Elle retourne auprès de sa famille, et surtout de sa mère malade dont l'état empire chaque jour. Elle demande à Xavier de l'oublier, de se souvenir de ces instants ensemble comme d'une parenthèse parfaite, hors du temps. Car leur relation n'a aucun avenir. Mais il ne parvient pas à la sortir de ses pensées. Il ne peut pas non plus quitter la clinique vétérinaire qu'il vient à peine d'ouvrir pour suivre dans un autre fuseau horaire une jeune femme tout juste rencontrée. Leur histoire est impossible, et pourtant... Comment se résoudre à laisser filer l'Amour ? Traduit de l'anglais par Isabelle Pernot