Le printemps revient toujours

Pepinster - 14 juillet 2021. L'eau monte dans notre rue ; au début, pas de panique, mais la situation devient rapidement dramatique. Les gens sur les toits, à l'aube, c'est nous ; les rescapés, les sauvés, les miraculés, c'est ma famille, quelques voisins et moi. Mais les terribles inondations qui nous frappent ne sont que le début. Le début d'une longue bataille contre l'administration, contre les mauvaises langues, contre la perte qui ne cesse de nous frapper. Qu'en est-il de l'après ? Après la destruction, après la peur, après la perte de tout ce qu'on pensait avoir, que se passe-t-il ? Ce roman est le récit de l'événement, mais aussi le récit de l'après. Le récit de la reconnaissance et de la reconstruction, personnelle, familiale, sociétale : une renaissance.