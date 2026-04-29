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#Roman francophone

Le printemps revient toujours

Brasseur-ha Madeline, Madeline Brasseur-Halleux

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Pepinster - 14 juillet 2021. L'eau monte dans notre rue ; au début, pas de panique, mais la situation devient rapidement dramatique. Les gens sur les toits, à l'aube, c'est nous ; les rescapés, les sauvés, les miraculés, c'est ma famille, quelques voisins et moi. Mais les terribles inondations qui nous frappent ne sont que le début. Le début d'une longue bataille contre l'administration, contre les mauvaises langues, contre la perte qui ne cesse de nous frapper. Qu'en est-il de l'après ? Après la destruction, après la peur, après la perte de tout ce qu'on pensait avoir, que se passe-t-il ? Ce roman est le récit de l'événement, mais aussi le récit de l'après. Le récit de la reconnaissance et de la reconstruction, personnelle, familiale, sociétale : une renaissance.

Par Brasseur-ha Madeline, Madeline Brasseur-Halleux
Chez Parlà éditions

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Auteur

Brasseur-ha Madeline, Madeline Brasseur-Halleux

Editeur

Parlà éditions

Genre

Littérature française

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Le printemps revient toujours

Brasseur-ha Madeline, Madeline Brasseur-Halleux

Paru le 29/04/2026

162 pages

Parlà éditions

17,90 €

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Scannez le code barre 9782960410716
9782960410716
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