Le museau de la chèvre

Né au pied de la montagne d'Alaric, dans l'Aude, Alain Roquefort a quitté sa région natale pour des raisons professionnelles. Il vit aujourd'hui à Toulouse, la ville rose, où il cultive le lien entre ces deux territoires qui nourrissent son imaginaire. Lecteur passionné de la littérature du XIXe siècle (Hugo, Zola, Balzac, George Sand), la lecture l'a naturellement conduit à l'écriture. Son premier roman, Sous le velours, l'épine (éditions LNA), a été récompensé par le Grand Prix Femme Actuelle (2014), le Prix spécial du jury des Gourmets de Lettres, sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ainsi que par le Prix de la ville de Saint-Lys. Il publie ensuite Un cri dans la nuit (NeoBook Editions, 2018), couronné par le Premier Prix du Salon du livre de Figeac en 2020. En 2023 paraît son troisième roman, Alexis Réalmont, soldat et fantôme, qui obtient le Prix du Roman Historique de la ville de Castres en octobre 2025. Attaché à la diversité des genres, Alain Roquefort explore des époques et des univers variés, cherchant à interroger la condition humaine et les mécanismes de la mémoire dans des contextes historiques singuliers.