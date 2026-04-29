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Gouttelettes d'or

Kouam Tawa, Tawa Kouam

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Kouam Tawa explore à travers Goutellettes d'or la profondeur symbolique et spirituelle de l'eau dans les traditions bamilékées et dans une perspective plus universelle. Conçue comme un espace de rencontre entre héritage africain et sensibilité contemporaine, la cérémonie célèbre l'eau comme symbole de purification, de paix et de renaissance, tout en interrogeant la place du sacré dans la vie moderne. Dans le poème, l'eau occupe une fonction centrale : elle est élément de médiation entre les mondes, présente dans les rites de deuil, d'initiation et de réconciliation. A travers le motif des neuf gouttes symboliques, Kouam Tawa tisse un lien entre les rituels ancestraux bamilékés et des lieux européens empreints de spiritualité, tels que la fontaine de Saint Sicaire ou Brantôme, créant ainsi un dialogue poétique entre les cultures, les mémoires et les espaces sacrés. L'oeuvre aborde aussi les luttes intérieures et collectives : colère, tristesse, héritages douloureux. Le "dô", concept issu de la tradition, symbolise la malédiction ancestrale qui pèse sur les êtres. Dans cette lutte contre les forces obscures, les femmes occupent une place essentielle : elles incarnent la résilience, la maternité et la quête de paix intérieure. Sous la plume de Kouam Tawa, l'eau devient une métaphore de la condition humaine — fluide, fragile et éternelle. Elle traverse les générations, relie les êtres et reflète les cycles de l'existence : de la source à la mer, de la glace à la vapeur. Elle témoigne silencieusement des émotions humaines, des ruptures et des réconciliations, nourrissant la mémoire collective et la transmission des savoirs.

Par Kouam Tawa, Tawa Kouam
Chez Backland Editions

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Auteur

Kouam Tawa, Tawa Kouam

Editeur

Backland Editions

Genre

Poésie

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Gouttelettes d'or

Kouam Tawa, Tawa Kouam

Paru le 25/06/2026

207 pages

Backland Editions

17,00 €

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