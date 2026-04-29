Amour à Arles

Arles. Ses racines antiques, son soleil, son festival mondial de la photo. C'est là que vit François, comédien. Il y connait tout le monde, et tout le monde le connaît. On sait où le trouver et généralement avec qui. Jusqu'au jour où il disparaît. Très vite, les rumeurs circulent, les soupçons s'installent. Un nom revient : Jean-Rémi Miaille, photographe et ancien amant. Mais Félix, le compagnon de François, sait que la vérité est ailleurs. Trois hommes, trois folies qui se répondent, s'entremêlent et se perdent dans un labyrinthe de mises en scène pas toujours maitrisées. Dans une époque saturée d'images, où chacun tente d'exister par le regard de l'autre, jusqu'où reste-t-on soi-même ? Sait-on d'ailleurs ce que ça signifie ? Un roman sur la célébrité comme solitude, l'amour comme théâtre, et la tentation de disparaître sans mourir.