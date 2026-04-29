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#Roman francophone

Amour à Arles

Louis Thomas, Thomas Louis

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Arles. Ses racines antiques, son soleil, son festival mondial de la photo. C'est là que vit François, comédien. Il y connait tout le monde, et tout le monde le connaît. On sait où le trouver et généralement avec qui. Jusqu'au jour où il disparaît. Très vite, les rumeurs circulent, les soupçons s'installent. Un nom revient : Jean-Rémi Miaille, photographe et ancien amant. Mais Félix, le compagnon de François, sait que la vérité est ailleurs. Trois hommes, trois folies qui se répondent, s'entremêlent et se perdent dans un labyrinthe de mises en scène pas toujours maitrisées. Dans une époque saturée d'images, où chacun tente d'exister par le regard de l'autre, jusqu'où reste-t-on soi-même ? Sait-on d'ailleurs ce que ça signifie ? Un roman sur la célébrité comme solitude, l'amour comme théâtre, et la tentation de disparaître sans mourir.

Par Louis Thomas, Thomas Louis
Chez Reconnaissance

|

Auteur

Louis Thomas, Thomas Louis

Editeur

Reconnaissance

Genre

Théâtre - Pièces

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Amour à Arles

Louis Thomas, Thomas Louis

Paru le 25/04/2026

Reconnaissance

21,00 €

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