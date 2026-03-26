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Lette

Charlie Tastet

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"Lette, n.f. : vallée séparant les dunes où les eaux de pluie se rassemblent, avant de s'évaporer par la chaleur du soleil. Lette propose un voyage intérieur avec le peintre Charlie Tastet : trente-quatre tableaux issus de plusieurs collections. Dans les toiles simples et monumentales de "Il n'est pays que de l'enfance", il partage une vision du monde tournée vers l'horizon. Ses couleurs ? Le bleu pour point de départ : pour le ciel, la mer, le rêve. Le vert pour illuminer, apporter la vie. L'orange, enfin, intime et mystérieux, en clef de voûte. Dans "Canicules et incendies", il s'éloigne des couleurs pour mieux explorer les formes, le mouvement et la lumière dans des oeuvres aux tons sépia, et fait peser sur chaque page la chaleur qui marque le paysage landais. Quelques Vanités viennent compléter cet aperçu du travail actuel du peintre.

Par Charlie Tastet
Chez Passiflore Editions

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Auteur

Charlie Tastet

Editeur

Passiflore Editions

Genre

Monographies

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Lette

Charlie Tastet

Paru le 21/03/2026

48 pages

Passiflore Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782379461484
9782379461484
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