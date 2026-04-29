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Doc'elephant

Vesproumis Pascal, Pascal Vesproumis

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Et si le silence devenait la forme la plus juste du dialogue ? Dans Doc'Eléphant – Le silence du dialogue, Pascal Vesproumis, médecin, nous invite au coeur de la relation thérapeutique, là où les mots ne suffisent plus toujours pour soigner. Accompagné de son éléphant intérieur — figure symbolique de la confiance, de l'écoute et de la juste distance — le soignant raconte ses rencontres avec des patients confrontés à la maladie, à l'addiction, au handicap, à la peur, au deuil ou à la fin de vie. A travers ces récits sensibles, nourris par l'imaginaire, le silence et la présence, se dessine une autre vision du soin, profondément humaniste. Ici, l'écoute prime sur le diagnostic, le lien sur la performance, la tendresse sur la toute-puissance médicale. Ce livre est à la fois un témoignage de médecin, un récit de vie et une réflexion intime sur l'accompagnement, l'altérité et la dignité humaine. Une invitation à réinventer le dialogue, à accueillir le silence et à reconnaître, en chacun de nous, les ressources invisibles qui permettent de tenir debout.

Par Vesproumis Pascal, Pascal Vesproumis
Chez Editions Complicités

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Auteur

Vesproumis Pascal, Pascal Vesproumis

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Doc'elephant

Vesproumis Pascal, Pascal Vesproumis

Paru le 29/04/2026

93 pages

Editions Complicités

13,00 €

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