Our Love Language Tome 3

Les représentations de la pièce dans laquelle Fujinaga tient un des rôles principaux ont enfin débuté. Keito, qui assiste à une séance, grave dans sa mémoire le jeu de celui qu'il aime et observe la façon dont il subjugue tout le public. Après une longue période d'éloignement forcé pour permettre au comédien de s'approprier pleinement son rôle, Fujinaga écrit soudain à Keito qu'il a envie de le voir... Les deux amants se retrouvent enfin, débordant d'une envie irrépressible de se transmettre leurs sentiments. Serait-ce l'occasion pour eux d'avancer d'une étape dans leur relation ? Dans Our Love Language, suivez la romance entre deux jeunes adultes qui, au contact l'un de l'autre, vont apprendre à s'exprimer... et à s'épanouir !