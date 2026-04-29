Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le tueur de Miami

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Johnny Trump est exécuté par Miguel Cuevas, un Cubain narcotrafiquant. Il sait que Johnny avait été "retourné" par la police et a décidé de le torturer à l'acide sulfurique afin qu'il révèle ce qu'il sait. Après quoi Johnny est tué. En raison de la mort de Johnny, la CIA décide de faire appela Malko et de le mettre à la disposition de la DEA car elle sait qu'un "gros coup" est en préparation. Miguel Cuevas devrait livrer plusieurs de tonnes de cocaïne aux Cubains. Les planches de l'appontement grincèrent derrière Malko. Le double canon un shot-gun heurta son dos et une voix râpeuse ordonna - Montez dans le bateau ou je vous tue ! Margarita était en train de se glisser aux commandes de l'Island Fling. Elle se retourna et cria : - Tue-le, Faustino ! Sa voix haineuse fit froid dans le dos à Malko. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen-Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tueur de Miami par Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Commenter ce livre

 

Le tueur de Miami

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 29/04/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384790487
9782384790487
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.