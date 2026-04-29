Le tueur de Miami

Johnny Trump est exécuté par Miguel Cuevas, un Cubain narcotrafiquant. Il sait que Johnny avait été "retourné" par la police et a décidé de le torturer à l'acide sulfurique afin qu'il révèle ce qu'il sait. Après quoi Johnny est tué. En raison de la mort de Johnny, la CIA décide de faire appela Malko et de le mettre à la disposition de la DEA car elle sait qu'un "gros coup" est en préparation. Miguel Cuevas devrait livrer plusieurs de tonnes de cocaïne aux Cubains. Les planches de l'appontement grincèrent derrière Malko. Le double canon un shot-gun heurta son dos et une voix râpeuse ordonna - Montez dans le bateau ou je vous tue ! Margarita était en train de se glisser aux commandes de l'Island Fling. Elle se retourna et cria : - Tue-le, Faustino ! Sa voix haineuse fit froid dans le dos à Malko. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen-Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".