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Bergère des fées

Nora Moretti, Audrey Alwett

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Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Règle n°1 : Le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle n°2 : Jamais il n'exigera de voeu, car chaque voeu tue la fée qui l'exauce. Règle n°3 : Il leur fournira des fleurs, pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle n°4 : Pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin UN JARDIN Une enquête féérique à la croisée de Beatrix Potter, de l'affaire des Fées de Cottingley et du Jardin Secret de F. H. Burnett.

Par Nora Moretti, Audrey Alwett
Chez Drakoo

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Auteur

Nora Moretti, Audrey Alwett

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Bergère des fées

Nora Moretti, Audrey Alwett

Paru le 29/04/2026

72 pages

Drakoo

16,90 €

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Scannez le code barre 9782382334065
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