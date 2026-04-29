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L'île presque

Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin

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Un récit tendre et aventureux, entre mystères et charme des petites choses du quotidien. Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère chez une tante acariâtre. Mais un jour leur soeur aînée revient de Londres : elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence ! Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancoeurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère, et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Etourdie, créative, déterminée, passionnée d'origamis et d'astronomie, Elfie est un personnage attachant qui utilise une magie douce pour modifier le cours des évènements. Mais ça ne marchera pas toujours, et il faudra parfois ruser contre la magie elle-même pour la faire fonctionner ! Un récit tendre et aventureux, balançant entre mystères et charme des petites choses du quotidien, une histoire envoûtante tant pour les plus jeunes que leurs parents.

Par Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin
Chez Drakoo

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Auteur

Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L'île presque

Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin

Paru le 29/04/2026

80 pages

Drakoo

16,90 €

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