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Anthologie bilingue de poésie orale en ladino

Henri Béhar, Behar Henri

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Le terme ladino désigne la langue parlée, puis écrite par les Juifs chassés d'Espagne qui ont continué à parler une forme du castillan du XVe siècle, avec sa structure propre, à laquelle se sont ajoutés, au cours du temps et en fonction des besoins, des termes en hébreu, en grec, en turc et même en français. Les poèmes et chants ici recueillis sont d'abord des oeuvres orales, transmises de bouche à oreille au cours du temps, avant d'être transcrits. Sont présentes dans l'anthologie trois catégories formelles et thématiques à la fois : — des Romances historiques, à la manière de la Chanson de Roland ; — des Romances à caractère religieux, adaptations d'épisodes bibliques, poèmes pour les fêtes religieuses ou lamentations ; — des Romances dont les thèmes les plus variés relèvent de la vie quotidienne, chants de fiançailles ou chants funèbres... La tendresse des berceuses, la douleur de l'exil, la honte de la jeune femme souillée, l'amour...transparaissent dans ces délicieux poèmes qui, en plus d'être attachants, sont un merveilleux témoignage d'une culture silencieuse et largement méconnue, et pourtant si influente dans la littérature espagnole.

Par Henri Béhar, Behar Henri
Chez Non Lieu Editions

|

Auteur

Henri Béhar, Behar Henri

Editeur

Non Lieu Editions

Genre

Poésie anthologies

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Anthologie bilingue de poésie orale en ladino

Henri Béhar, Behar Henri

Paru le 29/04/2026

144 pages

Non Lieu Editions

16,00 €

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