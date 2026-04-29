Anthologie bilingue de poésie orale en ladino

Le terme ladino désigne la langue parlée, puis écrite par les Juifs chassés d'Espagne qui ont continué à parler une forme du castillan du XVe siècle, avec sa structure propre, à laquelle se sont ajoutés, au cours du temps et en fonction des besoins, des termes en hébreu, en grec, en turc et même en français. Les poèmes et chants ici recueillis sont d'abord des oeuvres orales, transmises de bouche à oreille au cours du temps, avant d'être transcrits. Sont présentes dans l'anthologie trois catégories formelles et thématiques à la fois : — des Romances historiques, à la manière de la Chanson de Roland ; — des Romances à caractère religieux, adaptations d'épisodes bibliques, poèmes pour les fêtes religieuses ou lamentations ; — des Romances dont les thèmes les plus variés relèvent de la vie quotidienne, chants de fiançailles ou chants funèbres... La tendresse des berceuses, la douleur de l'exil, la honte de la jeune femme souillée, l'amour...transparaissent dans ces délicieux poèmes qui, en plus d'être attachants, sont un merveilleux témoignage d'une culture silencieuse et largement méconnue, et pourtant si influente dans la littérature espagnole.