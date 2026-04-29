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Petit Futé Maroc

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir le Maroc Le Maroc ensorcelle par ses couleurs, ses parfums et la richesse de son héritage. Ce guide pratique entraîne le voyageur à travers un pays d'une beauté éclatante, entre montagnes de l'Atlas, médinas animées, oasis silencieuses et plages de l'Atlantique. Terre de contrastes et de traditions vivantes, le Maroc unit histoire millénaire et modernité vibrante dans une atmosphère d'hospitalité chaleureuse. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer le Maroc : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : Marrakech et ses souks, Fès et ses médersas, les dunes du Sahara, les vallées verdoyantes du Haut Atlas et les ports d'Essaouira et d'Agadir. - Un regard historique et culturel : héritier des grandes dynasties arabes et berbères, le Maroc offre un patrimoine architectural et artisanal remarquable, où se mêlent traditions spirituelles, savoir-faire anciens et influences andalouses. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : riads pleins de charme, marchés d'épices, restaurants authentiques, randonnées dans les montagnes et festivals colorés pour vivre le Maroc au plus près de son âme. Un guide signé Petit Futé, idéal pour les voyageurs curieux d'histoire, de culture et de rencontres humaines, désireux de découvrir un Maroc vibrant, raffiné et profondément inspirant.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Maroc

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Petit Futé Maroc

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Paru le 13/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

15,95 €

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