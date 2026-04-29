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#Roman francophone

L'homme qui écoutait battre le coeur des chats

Mathias Malzieu

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Tornado et June sont deux chats nourris de poésie et de musique qui se sont mis à penser, et se racontent à tour de rôle. Ils vivent sur une péniche avec " Ceux-qui-se-croient-leurs-maîtres " . Depuis que ces derniers ont perdu un enfant après une fausse couche, ils peinent à se reconstruire. Et June abrite en son coeur le fantôme de Macha, cette petite fille qui aurait pu naître. Quand le récit commence, un autre drame menace : Tornado est malade et n'a peut-être plus que quelques jours à vivre. Comment faire face à cette nouvelle perte qui s'annonce ? Un traitement miracle pourra-t-il le sauver ? Une autofiction douce et pleine d'humour en cinq actes, comme les cinq étapes du deuil, pour évoquer la force des histoires, des chats et de l'imaginaire. Un récit surréaliste, consolateur, fantastique, où tout est vrai, et qui interroge les relations entre le visible et l'invisible, les morts pas là mais pas loin, leur transformation en souvenirs, la vie qui redevient vivable. Olivia de Lamberterie, Elle. Un hymne à la résilience fantasque et poignant, en équilibre sur des crêtes émotionnelles, à la fois primesautier et profond. Claire Julliard, Le Nouvel Obs. Bonus : " Chatonne(s) " suivi de " Les Fées marquantes du jour" ainsi qu'un cahier-photos.

Par Mathias Malzieu
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Mathias Malzieu

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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L'homme qui écoutait battre le coeur des chats

Mathias Malzieu

Paru le 29/04/2026

241 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Scannez le code barre 9782253911661
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