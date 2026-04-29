Sur le fleuve Amazone

" Le carnet de voyage est une activité que j'ai pratiquée depuis longtemps sur plusieurs continents. Jamais cependant je n'avais accepté de donner un cours aussi libre et aussi long à cet exercice. " Jean-Christophe Rufin a descendu en 2020 le fleuve Amazone au Brésil sur près de 3 000 kilomètres, en empruntant les bateaux-bus qui transportent les populations locales. Au rythme alangui de la navigation, il s'intéresse à l'histoire des villes ainsi qu'à la géographie changeante tout en s'interrogeant sur son statut de voyageur. " Exercice d'abandon " , ce carnet restitue les émotions de cet étonnant périple. On y retrouve le talent de conteur, l'humour et la poésie qui font le succès de l'auteur de Rouge Brésil. Derrière ce livre, il y a tout un art du voyage - notamment sur cette question du temps et de la patience -, qui est aussi un art de vivre avec la nature. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire.