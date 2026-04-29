Mer intérieure

" Tout le monde sait, aujourd'hui, combien la mer nous est essentielle. Mais sait-on que si la mer meurt, c'est aussi un imaginaire qui meurt ? Un immense réservoir de connaissances, mais aussi de rêves, d'aventures, d'émerveillements, de littérature, d'oeuvres d'art, d'expériences fondatrices qui ont toujours permis aux êtres humains de donner corps à leurs désirs d'ailleurs, de recommencement, de sagesse ? C'est cet imaginaire que je veux, ici, partager. Puisse-t-il donner à d'autres des raisons supplémentaires d'aimer la mer. " Entre souvenirs d'enfance, petites mythologies marines, trésors de la littérature et bestiaire aquatique, Christophe Ono-dit-Biot nous propose une fascinante déclaration d'amour à la mer. Une collection de trésors. La vivacité d'une écriture cristalline et mobile. Roger-Pol Droit, Le Monde. Le bonheur qui émane de ces pages donne envie de s'envoler sans tarder vers une île de rêve. Chantal Thomas, de l'Académie française, La Tribune Dimanche.