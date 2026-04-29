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Mer intérieure

Christophe Ono-dit-Biot

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" Tout le monde sait, aujourd'hui, combien la mer nous est essentielle. Mais sait-on que si la mer meurt, c'est aussi un imaginaire qui meurt ? Un immense réservoir de connaissances, mais aussi de rêves, d'aventures, d'émerveillements, de littérature, d'oeuvres d'art, d'expériences fondatrices qui ont toujours permis aux êtres humains de donner corps à leurs désirs d'ailleurs, de recommencement, de sagesse ? C'est cet imaginaire que je veux, ici, partager. Puisse-t-il donner à d'autres des raisons supplémentaires d'aimer la mer. " Entre souvenirs d'enfance, petites mythologies marines, trésors de la littérature et bestiaire aquatique, Christophe Ono-dit-Biot nous propose une fascinante déclaration d'amour à la mer. Une collection de trésors. La vivacité d'une écriture cristalline et mobile. Roger-Pol Droit, Le Monde. Le bonheur qui émane de ces pages donne envie de s'envoler sans tarder vers une île de rêve. Chantal Thomas, de l'Académie française, La Tribune Dimanche.

Par Christophe Ono-dit-Biot
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Christophe Ono-dit-Biot

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Mer intérieure

Christophe Ono-dit-Biot

Paru le 29/04/2026

256 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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