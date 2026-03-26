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#Roman francophone

Yamna

François Bonjean

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Yamna, livre posthume, est le "tombeau" littéraire de François Bonjean. De forte inspiration autobiographique, ce roman exprime son expérience existentielle, culturelle et spirituelle du Maroc. Il n'en est pourtant pas un simple décalque réaliste, mais en produit une véritable transfiguration artistique, tant l'écrivain se veut le créateur intégral du roman francophone marocain du siècle dernier, dont Ahmed Sefrioui, l'un des premiers, se réclamera en tant que disciple. Nous réparons l'injustice de son relatif effacement, en mettant à la disposition du plus grand public cette oeuvre aux mille facettes : anthropologique, historique, poétique, philosophique, religieuse et même gnostique. Mais c'est avant tout un roman d'amour courtois et mystique, rare dans notre littérature moderne, et tenant une place parmi les plus grandes. "Il n'y a pas de posthume pour l'écrivain conséquent". Charles Dantzig "La France en est arrivée à oublier un de ses plus grands génies, un certain François Bonjean... " Driss Chraïbi "Dans sa recherche d'une altérité forte, Bonjean restera toujours lui-même : un homme de ce vieil Occident". Jean-François Durand

Par François Bonjean
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

François Bonjean

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

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Yamna

François Bonjean

Paru le 26/03/2026

310 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

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Scannez le code barre 9782336607542
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