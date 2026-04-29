Violette et Stella

Stella, passionnée par son travail, est avide d'aimer, mais elle collectionne les déboires amoureux. Connaît-elle le mode d'emploi du bonheur ? Son amie Violette ne lui ressemble en rien. Cette dernière a l'équilibre voluptueux des paysages de la Loire, où elle vit. Elle a choisi d'élever ses enfants, mais, un jour, l'équilibre vacille. Anne, féministe zen, a épousé tous les combats de sa génération, de l'ashram en Inde aux utopies politiques. Avec l'âge se profilent des choix décisifs. Chacune cherche sa liberté, avec un désir violent d'émancipation. Des seventies utopiques aux années de crise actuelle, Evelyne Bloch-Dano fait le portrait souriant et mélancolique d'une femme plurielle. Des portraits tout en finesse. Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. Ecrivaine et biographe, l'auteure croque ces destins féminins et montre qu'après Mai-68 d'autres conformismes ont pris la place de ceux qui avaient explosé en vol. Virginie Bloch-Lainé, Elle.