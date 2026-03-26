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Les coups sur les clous de la réalité

Aytekin Karaçoban

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Dans ce recueil poignant, Aytekin Karaçoban nous convie au coeur des tourments de l'existence, tout en ancrant son oeuvre dans le terreau fertile de la Turquie - ses paysages, ses souvenirs, ses dynamiques entre tradition et modernité. Sa poésie, riche et évocatrice, dissèque les méandres de la réalité, parfois perçue comme un malentendu aux veines tranchées. Chaque poème s'ouvre comme une fenêtre sur des émotions intenses - peur, amour, mélancolie et espoir - qui s'entrelacent avec une finesse rare. Le lecteur est invité à interroger sa perception du monde, à accueillir nos luttes et à célébrer la résilience humaine. Des marchés animés d'Istanbul aux rivières paisibles de l'Anatolie, les échos de voix turques résonnent, révélant une Turquie vibrante et complexe. Aytekin Karaçoban guide sa poésie comme une aventure, révélant la beauté cachée de la vie tout en appelant à la compréhension et à l'unité. Un hommage lyrique à l'esprit humain, à ce souffle qui nous relie et nous élève.

Par Aytekin Karaçoban
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Aytekin Karaçoban

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Les coups sur les clous de la réalité

Aytekin Karaçoban

Paru le 26/03/2026

88 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336606712
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