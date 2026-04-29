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La droguerie du sourire

Liane Foly

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Une voix unique. Une carrière lumineuse. Un récit de femme pour toutes les femmes. "Mon histoire s'adresse à celles et ceux qui ont osé transformer leur rêve d'enfant en réalité et à celles et ceux pour qui il est encore temps". L. F. Liane Foly est bien plus qu'une voix iconique du répertoire de la chanson française : c'est avant tout une artiste plurielle qui, tel un phénix, se réinvente continuellement depuis quarante ans. Aujourd'hui, elle prend la plume pour nous raconter son histoire, son enfance dans "la droguerie du sourire" de ses parents au coeur de Lyon, ses débuts, ses inspirations, ses passions, son désir de transmission, les rencontres qui ont bouleversé sa vie - et encore et toujours sa détermination à rester une femme libre. La Droguerie du sourire est une autobiographie sincère et authentique où l'émotion affleure à chaque page.

Par Liane Foly
Chez Stock

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Auteur

Liane Foly

Editeur

Stock

Genre

Chanson française

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La droguerie du sourire

Liane Foly

Paru le 29/04/2026

300 pages

Stock

21,50 €

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