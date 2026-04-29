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#Polar

Le sang des nôtres

Emmanuel Grand

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Dans le Jura, la famille Varin règne sur un empire industriel dont le prestige et la discrétion n'ont jamais été démentis. Mais lorsque ressurgit la trace de Camille, la belle-fille du grand patron, disparue cinq ans plus tôt en Inde, les certitudes vacillent. Chargée de reprendre l'enquête, la capitaine Saliha Bouazem se retrouve au coeur d'un clan où rivalités et ambitions sont étouffées. A ses côtés, Erik Buchmeyer, ex-capitaine déchu, remonte une piste qui dérange autant qu'elle menace. Quand le sang lie, il peut aussi condamner. Dans ce polar à la fois intime et haletant, Emmanuel Grand explore les loyautés impossibles, les héritages empoisonnés et la violence sourde des non-dits.

Par Emmanuel Grand
Chez Albin Michel

|

Auteur

Emmanuel Grand

Editeur

Albin Michel

Genre

Thrillers

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Le sang des nôtres

Emmanuel Grand

Paru le 29/04/2026

368 pages

Albin Michel

21,90 €

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