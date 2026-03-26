Romane connexion

Entre saga familiale, désillusion sur la modernité et recherche d'une littérature absente, le récit relie deux réalités géographiques : l'une, rurale, française, se situe dans la région viticole de Beaune, incluant des villages imaginaires ; l'autre, urbaine et forestière, nous emmène en Roumanie, d'abord dans la capitale, Bucarest, puis dans le nord du pays, au bord de la forêt primaire. Animé par une recherche de l'attachement dans un monde contemporain violent et désenchanté, le roman parcourt différents registres, brouille le réel et la fiction, réalités romanesque et journalistique, ouvrant sur plusieurs lectures ou le pastiche et la parodie participent à la réflexion sur l'écriture.