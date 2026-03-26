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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Romane connexion

Sébastien Pellé

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Entre saga familiale, désillusion sur la modernité et recherche d'une littérature absente, le récit relie deux réalités géographiques : l'une, rurale, française, se situe dans la région viticole de Beaune, incluant des villages imaginaires ; l'autre, urbaine et forestière, nous emmène en Roumanie, d'abord dans la capitale, Bucarest, puis dans le nord du pays, au bord de la forêt primaire. Animé par une recherche de l'attachement dans un monde contemporain violent et désenchanté, le roman parcourt différents registres, brouille le réel et la fiction, réalités romanesque et journalistique, ouvrant sur plusieurs lectures ou le pastiche et la parodie participent à la réflexion sur l'écriture.

Par Sébastien Pellé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sébastien Pellé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Romane connexion

Sébastien Pellé

Paru le 26/03/2026

222 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

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